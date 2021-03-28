Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!

28 Mart 2021 Pazar, 08:28

Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C

Az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu