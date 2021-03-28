Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...
Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Aşı programında yeni döneme geçildi
- Sağlık Bakanı Koca'nın 'aşı yasağı' korkusu
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- NASA'dan dev göktaşına ilişkin kritik açıklama
- İşte çalınan bilgiler
- AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı
- Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı
- Acı haber! Dünyaca ünlü yazar hayatını kaybetti