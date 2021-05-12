Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
SICAKLIK MEVZİM NORMALLERİN ÜZERİNDE
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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