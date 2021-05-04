Soğuk havaların da etkisiyle nisanda en yüksek fiyat artışı domateste oldu

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Sezon yaklaşırken fiyatlar halde 3-25 TL market raflarında ise ortalama 9-32 TL arasında değişiyor. Üretici ise fiyat artışlarının nedenini hem olumsuz hava koşullarına bağladı.

Soğuk havaların etkisiyle yeni mahsül ürünlerin geç kaldığını belirten Antalyalı domates üreticisi Süleyman Özkan, “Meyve-sebze özellikle geceleri yetişir, geçen aylarda geceleri çok soğuk olduğu için biz yeni mahsülleri çok geç aldık. Zaten domates az var, piyasada olanını da marketler alıyor, piyasayı belirliyor ve raflara 10 TL’den koyuyorlar. Şu anda semt pazarları kapalı olduğu için hal esnafı ve tüccarlar domates alımını durdurdu” dedi.

Kota dolmasına rağmen Rusya’ya ihracatın devam ettiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi. İklimsel koşullardan dolayı seralarda dahi yeni mahsüllerin yetişemediğini akratan Uçak, “Nisan ayında havalar bir türlü ısınmadı. Henüz seralara dikilen ikinci mahsülleri alamadık. Bütün bunlar da özellikle nisanda domatesin raflardaki fiyatının yükselmesine sebep oldu. Mayısta düzeleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.