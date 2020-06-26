Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor

26 Haziran 2020 Cuma, 08:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Kütahya’nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege’de zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri mevzi sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, mevzi sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40



