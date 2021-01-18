Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu için uyardı

Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Batı Karadeniz'de yer yer yoğun kar yağışları gerçekleşti. Yarın (Salı) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."







