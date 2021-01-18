Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu için uyardı
Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Batı Karadeniz'de yer yer yoğun kar yağışları gerçekleşti. Yarın (Salı) sabah saatlerine kadar Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışlarının devam etmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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