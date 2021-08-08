Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün yurt genelinde sağanak, 12 ilde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
12 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun, Ordu ile Giresun’un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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