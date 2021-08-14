Meteoroloji'den 12 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava Sıcaklığı, Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında olacacağı tahmin edildi.

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Tunceli, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Sağanağın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzincan'da 29, Tunceli'de 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.