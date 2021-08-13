Sel felaketi sonrası yeniden anıldı: "Metin Lokumcu'yu şimdi anladınız mı?"

13 Ağustos 2021 Cuma, 17:51

Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 31 Mayıs 2011'de Artvin'in Hopa ilçesinde, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı seçim mitingi öncesi HES'lere karşı yapılan protesto gösterilerine yönelik polis saldırısı sırasında hayatını kaybetmişti.

Karadeniz'in bazı illerinde yaşanan sel felaketinin ardından Metin Lokumcu'nun mücadelesi, sel sularının yükseldiği bir sokakta duvara yapılmış resminin bulunduğu fotoğraf üzerinden yeniden gündem oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Twitter hesabından sözkonusu fotoğrafı paylaşıp şu ifadeleri kullandı:



"Ülkede doğal afetin yaşanmadığı gün geçmiyor artık. Neden? İktidarın yandaşlarını zengin etme hırsı yüzünden. Yağmurun yağmasına engel olamazsın ama yaşanacak felakete engel olabilirsin. İşte tam da bunun için mücadele ederken hayatını kaybeti Metin Lokumcu. Şimdi anladınız mı?"





