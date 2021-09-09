Meteoroloji'den Kaş ve Kumluca ilçeleri için 25 saatlik fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 25 saatlik fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın bugün saat 17.00'den, yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bodrum-Kumluca arasında halen kuzey ve batı yönlerden 4 ile 6 kuvvetinde esen rüzgarın ilerleyen saatlerde hızını artırarak Kaş-Kumluca arasında yine kuzey ve batı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."