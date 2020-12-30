Meteoroloji'den 3 bölgede sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Ege ve Trakya'nın kıyı kesimleri sağanak yağışlı, kuzey Ege ve Marmara'da lodos etkili olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkenin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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