Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar, Çankırı çevreleri, güney ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ile Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel oldu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."