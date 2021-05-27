Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

ANKA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 16:40
Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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