Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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