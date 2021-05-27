Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 16:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya çevrelerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."