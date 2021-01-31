Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren rüzgarın 4 ilde saatte 40 ila 60 kilometre hızlarda eseceğinin tahmin edildiği duyuruldu.
Rüzgarın hızının yer yer saatte 70 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
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