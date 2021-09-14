Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla için 'kuvvetli gök gürültülü sağanak' uyarısında bulundu.
Antalya'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Korkuteli, Elmalı, Kemer, Döşemealtı, Kepez, Serik, İbradi, Akseki, Gündoğmuş), Isparta ve Burdur il genelindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.
Muğla'daki yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Yağışlı havanın, dört ilde de saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.
Video Haberler
- Kız çocuğunu kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
- Şile yolunda seyir halinde panik dolu anlar
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
- Metrobüs durağında ortalık karıştı! Kavga anı kamerada
- İstanbul'da yol verme kavgası kamerada
- Özdemir'den 'metro' tepkisi: Allah akıl fikir versin
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Diyanet'ten şimdi de Açık büfe fetvası
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- Konut fiyatları rekor kıracak
- İşte Ömer Çelik'in 'sorma' dediği sorular
- Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'a saldırı
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da 153 milyon TL'lik dev satış!
- Egemen Bağış, Youtube'da videolar yayınlamaya başladı