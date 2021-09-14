Altın yatırımcıları için kritik gün
Altın, yatırımcıların varlık alımı azaltımı takviminin gidişatını anlamak için ABD tüketici enflasyonu verisine odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise 485 TL civarında bulunuyor.
Altın yatırımcıları, Fed'in varlık alımı azaltımıyla ilgili gidişatın nasıl olacağını anlamak için bugün açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon artışı varlık alımının daha erken başlayacağına dair endişeleri artırarak altın fiyatlarını baskılayabilir.
ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE), salı günü TSİ 15:30’da açıklanacak. Yatırımcıları tüketici enflasyonu konusunda endişelendiren ise beklenenden yüksek gelen ABD üretici enflasyonu oldu. ÜFE Ağustos’ta aylık bazda yüzde 0.7 artarken, yıllık yüzde 8.3 artış ile 2010’dan beri en büyük artışı kaydetti.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişten destek bularak 490 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Ons altının aksine geçen haftayı kazançla kapatan gram altın, salı günü 485 TL seviyesinde işlem görüyor.
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