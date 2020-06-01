Meteoroloji'den 4 il için “sarı kod”lu uyarı!
Meteoroloji, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öte yandan, İstanbul'da da bugün saat 10.30 ile 16.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 4 il için "sarı kod"la kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda; "Bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İSTANBUL İÇİN DE UYARI
Meteoroloji, İstanbul'da da saat 10.30 ile 16.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
'SARI KOD' HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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