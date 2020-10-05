Meteoroloji'den 7 il için yüksek sıcaklık uyarısı!
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 7 il için sıcaklık uyarısı yaptı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da sıcaklığın 4 ila 7 derece artacağı konusunda uyardı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarından itibaren Kastamonu, Çorum, Samsun, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya'da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
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