Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklık artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.
Rüzgarın ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 12
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16
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