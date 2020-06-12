Meteoroloji'den Ankara için kritik uyarı

12 Haziran 2020 Cuma, 17:01

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Meteoroloji, Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. 2,5 saat boyunca etkili olması beklenen sağanak yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uyarıda; "Önümüzdeki 2,5 saat süresince Ankara'nın güney ve doğu ilçelerinde (Mamak, Elmadağ, Bala ve Kalecik) gök gürültülü sağanak yağışın yerel dolu yağışı ile birlikte etkili olması beklendiğinden ani sel su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.