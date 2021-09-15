Meteoroloji'den Ankara ve İç Anadolu'ya sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda bugün saat 14:00’ten itibaren yarın akşam 22:00’ye kadar kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Kayseri’nin batı kesimleri (perşembe günü il geneli) ve Ankara’nın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”