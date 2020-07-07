Meteoroloji'den bir uyarı da Balıkesir ve Manisa'ya

Meteoroloji, Balıkesir ile Manisa'nın kuzey ve doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı.

ANKA
07 Temmuz 2020 Salı, 17:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyarmıştı. Bir uyarı da Balıkesir ve Manisa için geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Balıkesir ile Manisa'nın kuzey ve doğu ilçelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve dolu yağışına ilişkin uyarı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Bugün güney ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



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