Meteoroloji'den İstanbul için ‘sarı’ uyarı!

07 Temmuz 2020 Salı, 14:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Yapılan son dakika uyarısında, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

9 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Son dakika uyarısıyla birçok il yarın başlayacak sağanak yağış ve dolu için uyarıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu yağışlardan etkilenecek.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.