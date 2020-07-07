Meteoroloji'den İstanbul için ‘sarı’ uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Yapılan son dakika uyarısında, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
9 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ
Son dakika uyarısıyla birçok il yarın başlayacak sağanak yağış ve dolu için uyarıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu yağışlardan etkilenecek.
Uyarıda şu ifadelere yer verildi:
Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 7, 2020
Marmara’nın Doğusu (#Kocaeli, #Sakarya, #Yalova, #Bursa, #İstanbul Anadolu Yakası’nın doğusu) ve Batı Karadeniz’de (#Zonguldak, #Bartın, #Düzce ve #Kastamonu’nun kuzey ilçeleri) Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor! pic.twitter.com/wBrVlxly7z
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