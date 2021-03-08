Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı şehirlerinde yoğun kar bekleniyor, diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK KENDİNİ GÖSTERECEK
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
YOĞUN KAR UYARISI GELDİ
Bugün yağışların Bingöl ve Muş’un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum’un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmakta.
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