Meteoroloji'den Bursa için kritik uyarı

Meteoroloji, Bursa çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla ilgili vatandaşları uyardı.

ANKA
13 Ekim 2020 Salı, 17:59
Meteoroloji'den Bursa için kritik uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle;

"Meteoroloji radarından alınan son veriler ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki saatlerde Bursa şehir merkezi ve çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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