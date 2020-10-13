Meteoroloji'den Bursa için kritik uyarı

13 Ekim 2020 Salı, 17:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle;

"Meteoroloji radarından alınan son veriler ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki saatlerde Bursa şehir merkezi ve çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."