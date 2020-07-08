Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için kritik uyarı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Uyarıda; "Bugün (Çarşamba) Giresun, Ordu, Gümüşhane (Kürtün ve Torul), Trabzon’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg / m2 / 12 saat), Giresun’un doğu ilçeleri, Trabzon’un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Perşembe) da Rize’de yerel olarak şiddetli, Artvin’in kuzey ilçelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklenen sağanak yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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