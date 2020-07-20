Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in doğusunda etkili olması beklenen, saatteki hızı 50-75 km arasında olacak fırtına ile ilgili uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlğü, Doğu Karadeniz’in doğusunda etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyardı.
Meteorolojiden yapılan uyarıda şöyle denildi:
"Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in doğusunda yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; yarın (Salı) akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir."
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