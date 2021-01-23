Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Saatteki hızı 75 km!
Meteoroloji, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen ve saatteki hızının 75 km'ye kadar ulaşacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen ve saatteki hızının 75 km'ye kadar ulaşacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:
"Kuzey Ege'de bugün (23.01.2021) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Yarın (24.01.2021) sabah saatlerinden sonra fırtınanın etkisini azaltacağı tahmin ediliyor"
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