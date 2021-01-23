Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Saatteki hızı 75 km!

23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:21

Meteoroloji, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen ve saatteki hızının 75 km'ye kadar ulaşacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Kuzey Ege'de bugün (23.01.2021) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Yarın (24.01.2021) sabah saatlerinden sonra fırtınanın etkisini azaltacağı tahmin ediliyor"