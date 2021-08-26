Meteoroloji'den haritalı uyarı: Kavurucu sıcaklar geliyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün Karadeniz'in doğusunda etkili olacak yerel sağanakların ardından tüm yurtta hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.
Bir süredir mevsim normallerine inen sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerine çıkacak. Bugünden itibaren yükseliş gösterecek olan sıcaklık değerleri İstanbul’da nemin de etkisiyle bunaltıcı bir havaya sebep olacak. Tüm yurtta sıcaklıkların 4-5 derece yükseliş yaşaması bekleniyor.
YAĞIŞLAR KARADENİZ’İ ETKİLEYECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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