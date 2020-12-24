Meteoroloji’den İstanbul için ‘sarı kod’lu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı’ kod uyarısında bulunarak, bölge genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren saatte 75 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtına beklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 15:02
Meteoroloji’den İstanbul için ‘sarı kod’lu uyarı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.


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