Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Ege ve Marmara kıyılarında ise akşam saatlerinde yağışlı bir hava olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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