Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji uyardı... Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinin, bu gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesiminden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.
Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde yarın yağmur, karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edilen açıklamada, cuma günü ise Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Cumartesi günü de bölge genelinde beklenen kar yağışının Karaman, Niğde ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde yer yer yoğun olacağı ifade edildi.
Rüzgarın ise cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmini yapıldı
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