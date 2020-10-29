Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara’nın doğusu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Düzce, Zonguldak, Bartın'da etkili olması öngörülüyor.
İstanbul'un Anadolu Yakası'nın kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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