Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak yağışla ilgili uyarıda bulunuldu.



Son değerlendirmeler ışığında yapılan uyarıda; "Bugün yurdumuzda görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova) ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Zonguldak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Amasya, Tokat ve Çorum) yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.