Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 4 il için kuvvetli yağış uyarı yapıldı.
Yapılan son değerlendirmeler ışığında yapılan uyarıda; "Bugün Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat’da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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