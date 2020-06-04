Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 4 il için kuvvetli yağış uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmeler ışığında yapılan uyarıda; "Bugün Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat’da yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.