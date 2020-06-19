Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışa ilişkin uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Uyarıda; "Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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