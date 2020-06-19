Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışa ilişkin uyarıda bulundu.

ANKA
19 Haziran 2020 Cuma, 10:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Uyarıda; "Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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