Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

19 Haziran 2020 Cuma, 10:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Uyarıda; "Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.