Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

31 Ekim 2020 Cumartesi, 19:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun, Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.