Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimleri sağanak yağışlı. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Erzincan ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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