Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; batı Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri lodosla birlikte sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yağışlar, batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında devam edecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Samsun: Parçalı bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık 0
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 10
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