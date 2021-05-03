Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklık 10 dereceye yakın düşecek

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:11

Ceyazir üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar 30 dereceleri gördü.

Yarın, yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tamin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek.

SAĞANAK GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Bugün öğleden sonra poyraza dönecek rüzgarın etkisiyle hava serinleyecek. Akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor.

3 GÜN SERİNLİK

Perşembeye kadar sürecek serin havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.