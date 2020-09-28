Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışın yarın ve çarşamba günü etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın yarın öğle saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını duyuran Meteoroloji’nin uyarısında yarın öğle saatlerinde kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Öte yandan Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre 30 Eylül Çarşamba günü de İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
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