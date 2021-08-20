Meteoroloji'den Sinop için korkutan sağanak uyarısı
Meteoroloji başta batı ilçeleri Ayancık, Türkeli ve Erfelek olmak üzere Sinop ve çevresi için kuvvetli yağış tahmininde bulundu.
11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Sinop çevrelerinde bu gece ve yarın sabah için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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