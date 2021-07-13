Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den aktarılan son dakika hava durumu raporuna göre, hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor.
15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarlka birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak.
İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklık 50 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.
KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Samsun çevreleri ve Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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