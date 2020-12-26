Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

26 Aralık 2020 Cumartesi, 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ÇIKIYOR

Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

İZMİR: 17, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

BALIKESİR: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı.

EDİRNE: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MANİSA: 17, Çok bulutlu.

ADANA: 18, Az bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı.

HATAY: 14, Az bulutlu.

ISPARTA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 11, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 18, Parçalı bulutlu.

RİZE: 16, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: -4, Az bulutlu.

KARS: -4, Az bulutlu.

MALATYA: 6, Az bulutlu.

VAN: 2, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Az bulutlu.

SİİRT: 7, Az bulutlu

ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu.