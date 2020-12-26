Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Meteoroloji'nin yaptığı son açıklamaya göre, hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara'nın Trakya bölümü, Ege ve Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ÇIKIYOR
Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
İZMİR: 17, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu.
BALIKESİR: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı.
EDİRNE: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.
MANİSA: 17, Çok bulutlu.
ADANA: 18, Az bulutlu.
ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı.
HATAY: 14, Az bulutlu.
ISPARTA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu.
KASTAMONU: 11, Parçalı bulutlu.
SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.
TRABZON: 18, Parçalı bulutlu.
RİZE: 16, Parçalı bulutlu.
ERZURUM: -4, Az bulutlu.
KARS: -4, Az bulutlu.
MALATYA: 6, Az bulutlu.
VAN: 2, Az bulutlu.
DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu.
GAZİANTEP: 10, Az bulutlu.
SİİRT: 7, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu.
En Çok Okunan Haberler
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Hepimizi süpürebilir
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti
Video Haberler
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Hepimizi süpürebilir
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Erdoğan’ın ‘alanım ekonomi’ sözüne İnce'den sert çıkış
- Dünyanın altüst olduğu gün...
- Olay TV kapandı, Çağlar yeni ekibe dikkat çekti