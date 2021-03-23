Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’den 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisi

23 Mart 2021 Salı, 16:24

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından 1961 yılında ilan edilen 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ulusal ve uluslararası bildiriler yayımlanıyor. Dünya Tiyatro Günü ulusal bildirisi, bu yıl Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tarafından kaleme alındı. Bu yılki ulusal bildiriyi iki usta ismin yazmasını, ITI Üniversiteler Türkiye Temsilcisi Bilkent Üniversitesi Bölüm Başkanı Jason Hale ve ITI Türkiye Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Emel Mesci, Turan Oflazoğlu, Engin Uludağ ve Savaş Aykılıç kararlaştırdı.

Dünya Tiyatro Günü uluslararası bildirisini ise İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Helen Mirren yazdı.

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar tarafından kaleme alınan bildiride, “Biz bize benzeyen insanlarla üç yüz elli bin yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan, bilimdir, sanattır, tiyatrodur. Ana malzemesi insan olan bu meslekte, iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır” ifadeleri yer aldı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı şöyle:

"27 Mart Dünya Tiyatro Günü sanat emekçilerine, sanatseverlere kutlu olsun. Dionysos şenlikleriyle başlayıp gelişen tiyatro, asırlardır varlığını sürdürüyor. Merkezinde insan olan bu sanat, insan var olduğu sürece yaşayacak.

Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan Tiyatro Edebiyatı’nda, oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olmayacağı gibi…

Oyuncu – Seyirci – Oyun Yazarı.

Biz bize benzeyen insanlarla üç yüz elli bin yıldır yeryüzündeyiz. Ancak insanı insan yapan, Bilimdir, Sanattır, Tiyatrodur.

Ana malzemesi insan olan bu meslekte, iyi insandan iyi yazar, iyi yönetmen, iyi oyuncu çıkartmak daha kolaydır.

Biz değerler sıralamasında, genelde sanatı en üst sıraya koyarız. Özelde tiyatroyu, sanata en yakın düzeyde düşünüyoruz. Çağımızda; üreme içgüdüsü, beslenme içgüdüsü tatmin olduğunda mutlu olanlara başka popülasyonlara verilen adı veriyoruz. Ancak üreme, beslenme açlıklarından başka açlıklar duyanlara, onları üretip onları tükettiğinde mutlu olanlara insan diyoruz.

Bilgi iletişim çağı ne kadar gelişirse gelişsin, algoritmalar, yapay zekâlar nereye ulaşırsa ulaşsın, Tiyatro insanla yapılır, insanca yapılır, insanlar için yapılır…

TİYATRO İNSANLIĞIN VAZGEÇİLMEZİDİR.

İNSANSIZ TİYATRO, TİYATROSUZ İNSAN OLMAZ.

Ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek.”

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN YARGILANMIŞLARDI

Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu programda sarf ettikleri sözler gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak iki sanatçının da cezalandırılmasını talep etmişti.





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlan iddianamede iki sanatçı için 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davada 1 Mart'ta beraat etmişti.