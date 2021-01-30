Metin Altıok Şiir Ödülü için başvurular başladı

Şair Metin Altıok’un anısına, Kırmızı Kedi Yayınevi ile şairin kızı Zeynep Altıok’un birlikte düzenlediği şiir yarışmasına başvurular başladı. Katılım için son başvuru tarihi 15 Şubat 2021 olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2021 Cumartesi, 09:36
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Metin Altıok Şiir Ödülü bu yıl 14’üncü kez verilecek.

Yarışmaya başvuran eserleri, Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş ve Salih Bolat’tan oluşan seçici kurul değerlendirecek.

Adaylar, 5 Şubat 2021 tarihine kadar 2020 yılı içerisinde yayımlanmış şiir kitaplarını dokuz kopya olarak iletişim bilgileriyle birlikte Kırmızı Kedi Yayınevi’ne göndererek başvurularını yapabilecek.

Adres: Kırmızı Kedi Yayınevi – Ömer Avni Mahallesi, Emektar Sokak, No: 18, Gümüşsuyu / Taksim /İstanbul

Telefon ve e-posta: (0212) 244 89 82 – [email protected]


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