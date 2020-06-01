Metin Lokumcu anılıyor

2011'de polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, ölümünün 9’uncu yılında Hopa halkı tarafından anılacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2020 Pazartesi, 13:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Artvin’in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’deki mitingi öncesi çevrecilerin ve yaşam savunucuların “Suyuma, çayıma, doğama dokunma” sloganıyla yaptıkları protestolar sırasında polisin sıktığı biber gazı nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu,  ölümünün 9’uncu yılında anılacak.

Hopa halkı, bugün saat 13.30’da Hopa Parkı’nda Lokumcu’yu anmak için bir araya gelecek.


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