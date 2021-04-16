Metin Oktay'ın muhiti Damlacık perişan halde

16 Nisan 2021 Cuma, 14:16

İzmir’imizin 8 bin 500 yıllık tarihinde önemli bir yeri olan Damlacık semti şu aralar kimsesiz ve sahipsiz.

Eski bir Roma dönemi yerleşkesi olan semt, Türk futbolu ve Galatasaray’ın taçsız kralı Metin Oktay’ın muhiti olarak bilinir.

Konak-Yeşildere tüneli inşaatı sebebiyle kamulaştırılan, yalana ve talana karşı dik duran bir semtin hikayesi var bu yazımda.

Koca bir tarihe tanıklık eden yüzyıllık evlerin bir bir yok oluşu karşısında bir İzmirli olarak üzülmemek ve bunu konuyu dile getirmemek elde değil.

Öyle bir tünel yapıldı ki geride ne bir semt tarihi bıraktı ne de kültürel miras…

İzmir’in merkez ilçesi Konak’ın en gözde yerinin bir trafik kaosu içinde değersizleştirilmesine şahit olduk.

Jeolojik etütleri yapılmadan, ÇED raporları alınmadan, ihalesi bile olmadan tünel kazı işlemlerini başlatılan ve tüm İzmir’in kullandığı bu tünel şu an bir semtin gözyaşları ne yazık ki!

Dokusunu kısmen de olsa koruyarak günümüze gelmiş bir semtin sessiz çığlığından bahsediyorum.

Sakın yanlış anlaşılmasın!

İtirazım yeniliklere değil.

İsyanım eskinin yeni nedeniyle yok olmasına.

İzmir’imin tarihsel birikimine ve geçmişine sahip çıktığımız zaman da her şeye karşı oluyoruz.

Sizler bu projenin başından itibaren ne jeolojik etüd ne ÇED raporu ne de SİT alanı dinlediniz!

Konak tarafında bulunan arkeolojik kalıntıları da söylemiyoruz.

Hepsini geçtik.

Peki bu kadar zamandır o semtin insanına yapılan zulüm niye?

Kamulaştırılanlar ya da kamulaştırılması yapılmayan, aralarında tescilli olanların da bulunduğu binalar ne olacak?

Kamulaştırılacak alanın yeşil alan olarak değerlendirileceğini belirtmiştiniz. Rant elde edileceği iddialarının doğru olmadığını ifade etmiştiniz.

Yapımına 2011 yılında başladınız. 2015 yılında hizmete açtınız.

10 yıldır Damlacık ne halde biliyor musunuz?





Önce semtte yaşayan insanları sonra da semtin ruhunu yok ettiniz.

Yaptıklarınız birçok yerde yaptığınız haksızlıklara benziyordu.

O kadar güçlüydünüz ki gümbürtüyle, törenle, hepimizin gözü önünde yaptınız.

Ve biz İzmirliler hiçbir şey yapmadık, yapamadık.

AKP döneminin hoyratlığının en yakınımızdaki sembolü olarak yıkık, mahsun ve sahipsiz bir semt bıraktınız…

Damlacık, belki de için için sesleniyordur semtinden yetişip, bir yerlere gelmiş değerlerine…

“Beni kurtarın” diyerek...