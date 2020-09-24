Metiner 10 saniye dondu kaldı
Yanlış bilgi veren Metiner verdiği yanlış bilgi düzeltilince 10 saniye donuk kaldı.
Mehmet Metiner, Rusya ve Mısır’ı karıştırınca 10 saniye donmak zorunda kaldı. Şaban Sevinç kendisini düzeltti.
Mehmet Metiner, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında konuşurken, "Biz tarihten Mısır'ın Ayastefanos'a kadar Yeşilköy'e kadar geldiğini biliriz" dedi. Şaban Sevinç araya girerek, "Mısır değil Rusya" demesiyle verdiği yanlış bilgi düzeltilen Metiner 10 saniye programda dondu kaldı.
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