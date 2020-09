Metiner 'silahlı bürokrasi'yi uyardı

24 Eylül 2020 Perşembe, 14:27

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi'ndeki köşesinde 'FETÖ' konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yazısında FETÖ’nün bitmediğini belirten Metiner, “Bırakınız pişman olmayı tekrar örgütlenmeye devam ediyorlar. Her yerde, her ilçede, her ilde…Devletin tüm kurumlarında…Tüm tarikat ve cemaatlerde… Tüm partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında… Kısacası, aldıkları talimat doğrultusunda renklenerek varlıklarını sürdürüyorlar. Bürokraside hâlâ etkililer kripto unsurlarla.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu ile girdiği tartışmanın ardından İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesine övgüler düzen Metiner, "İçişleri Bakanlığımızın en ufak bir şüphe veya bilgi doğrultusunda sergilediği tavır, FETÖ ile mücadelede gösterilmesi gereken doğru hassasiyetin bir ifadesidir." görüşünü savundu.



"Pişman" olduklarını söyleyenlere bakıldığında bunların genellikle terfi almak isteyenler olduklarına dikkat çeken Metiner, "O yüzden diyorum ki devletin özellikle silahlı bürokrasisi bu tür pişmanlıklar için ziyadesiyle duyarlı olmalı." dedi.



Mehmet Metiner’in yazısında ilgili bölümler şöyle:

“Birileri ‘Pişmanlık duyanları affedelim. Yeni bir sayfa açalım!’ dedi.

Hani pişmanlık gösterenler nerede? Niye biz görmüyoruz?

Bırakınız pişman olmayı tekrar örgütlenmeye devam ediyorlar.

Her yerde, her ilçede, her ilde…

Devletin tüm kurumlarında…

Tüm tarikat ve cemaatlerde…

Tüm partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında…

Kısacası, aldıkları talimat doğrultusunda renklenerek varlıklarını sürdürüyorlar.

Bürokraside hâlâ etkililer kripto unsurlarla.

Bulundukları görevlerde AK Parti Hükümetini kötü göstermek için ellerinden geleni ardına koymayanları gördüğünüzde bilin ki orada kripto unsurlar aktif haldeler.

‘Devlet benim!’ edasıyla yerelde hareket edenler, devletin üniformasını kral edasıyla ve kişisel güç ve çıkar için kullanıp AK Parti algısını bozmaya çalışanlar bilesiniz ki hâlâ varlıklarını sürdürüyorsa orada neştere muhtaç bir sorun var demektir.

Pişman oldukları söylenenlere bakıyorsunuz, nedense onlar görev almak isteyenler olarak karşımıza çıkıyorlar.

Başka bir deyişle kim terfi alıp yükselmek istiyorsa göstermelik pişmanlıkların arkasına saklanıyor.

Bu ciddi bir sorun bence.

O yüzden diyorum ki devletin özellikle silahlı bürokrasisi bu tür pişmanlıklar için ziyadesiyle duyarlı olmalı.

Olmalı derken olmadıklarını ima ediyormuşum sonucunu çıkartanlar fitne peşinde koşan çevrelerdir.

İçişleri Bakanlığımızın kaymakamlarla ilgili gösterdiği hassasiyet bunun delilidir. Bu hassasiyet Jandarma ve Emniyet birimleri için de benimsenen bir hassasiyettir.

İçişleri Bakanlığımızın en ufak bir şüphe veya bilgi doğrultusunda sergilediği tavır, FETÖ ile mücadelede gösterilmesi gereken doğru hassasiyetin bir ifadesidir."

***

"Şunu unutmayacağız asla: FETÖ bitmedi. Kripto unsurlarıyla hâlâ her alanda faaldir. Hatta bizim suretimize bürünebileceklerini de asla yabana atmamalıyız. Bileceğiz ki FETÖ’cüleri hep başka yerlerde arama gafletine düşenler FETÖ’ye yenik düşerler."