Metiner 'silahlı bürokrasi'yi uyardı
FETÖ konusunda kendi partisine de işaret eden Mehmet Metiner, "FETÖ bitmedi. Kripto unsurlarıyla hâlâ her alanda faaldir" dedi.
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi'ndeki köşesinde 'FETÖ' konusunda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Yazısında FETÖ’nün bitmediğini belirten Metiner, “Bırakınız pişman olmayı tekrar örgütlenmeye devam ediyorlar. Her yerde, her ilçede, her ilde…Devletin tüm kurumlarında…Tüm tarikat ve cemaatlerde… Tüm partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında… Kısacası, aldıkları talimat doğrultusunda renklenerek varlıklarını sürdürüyorlar. Bürokraside hâlâ etkililer kripto unsurlarla.” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu ile girdiği tartışmanın ardından İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesine övgüler düzen Metiner, "İçişleri Bakanlığımızın en ufak bir şüphe veya bilgi doğrultusunda sergilediği tavır, FETÖ ile mücadelede gösterilmesi gereken doğru hassasiyetin bir ifadesidir." görüşünü savundu.
"Pişman" olduklarını söyleyenlere bakıldığında bunların genellikle terfi almak isteyenler olduklarına dikkat çeken Metiner, "O yüzden diyorum ki devletin özellikle silahlı bürokrasisi bu tür pişmanlıklar için ziyadesiyle duyarlı olmalı." dedi.
Mehmet Metiner’in yazısında ilgili bölümler şöyle:
“Birileri ‘Pişmanlık duyanları affedelim. Yeni bir sayfa açalım!’ dedi.
Hani pişmanlık gösterenler nerede? Niye biz görmüyoruz?
Bırakınız pişman olmayı tekrar örgütlenmeye devam ediyorlar.
Her yerde, her ilçede, her ilde…
Devletin tüm kurumlarında…
Tüm tarikat ve cemaatlerde…
Tüm partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında…
Kısacası, aldıkları talimat doğrultusunda renklenerek varlıklarını sürdürüyorlar.
Bürokraside hâlâ etkililer kripto unsurlarla.
Bulundukları görevlerde AK Parti Hükümetini kötü göstermek için ellerinden geleni ardına koymayanları gördüğünüzde bilin ki orada kripto unsurlar aktif haldeler.
‘Devlet benim!’ edasıyla yerelde hareket edenler, devletin üniformasını kral edasıyla ve kişisel güç ve çıkar için kullanıp AK Parti algısını bozmaya çalışanlar bilesiniz ki hâlâ varlıklarını sürdürüyorsa orada neştere muhtaç bir sorun var demektir.
Pişman oldukları söylenenlere bakıyorsunuz, nedense onlar görev almak isteyenler olarak karşımıza çıkıyorlar.
Başka bir deyişle kim terfi alıp yükselmek istiyorsa göstermelik pişmanlıkların arkasına saklanıyor.
Bu ciddi bir sorun bence.
O yüzden diyorum ki devletin özellikle silahlı bürokrasisi bu tür pişmanlıklar için ziyadesiyle duyarlı olmalı.
Olmalı derken olmadıklarını ima ediyormuşum sonucunu çıkartanlar fitne peşinde koşan çevrelerdir.
İçişleri Bakanlığımızın kaymakamlarla ilgili gösterdiği hassasiyet bunun delilidir. Bu hassasiyet Jandarma ve Emniyet birimleri için de benimsenen bir hassasiyettir.
İçişleri Bakanlığımızın en ufak bir şüphe veya bilgi doğrultusunda sergilediği tavır, FETÖ ile mücadelede gösterilmesi gereken doğru hassasiyetin bir ifadesidir."
***
"Şunu unutmayacağız asla: FETÖ bitmedi. Kripto unsurlarıyla hâlâ her alanda faaldir. Hatta bizim suretimize bürünebileceklerini de asla yabana atmamalıyız. Bileceğiz ki FETÖ’cüleri hep başka yerlerde arama gafletine düşenler FETÖ’ye yenik düşerler."
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'
Video Haberler
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
- Ağır kokuların geldiği evden çıkanlar şaşkına çevirdi
- İşçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2’si ağır 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'i donduran yanıt
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- 57 seçim anketinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar
- Yüzde 50.1 hayal
- AYM Başkanına 'FETÖ' göndermesi!
- Kılıçdaroğlu’ndan 'Demirtaş'a iddianame' tepkisi
- Tartışmalı ihale ekimde
- Ermenistan işgal ettiği toprakları geri versin
- Sağlıkçılara saldırı girişiminde bulunan aile konuştu
- 18 yaşındaki Furkan'ı geleceksizlik 'öldürdü'