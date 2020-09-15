Mehmet Metiner yine Süleyman Soylu'ya göndermede bulundu: Dikkat...

15 Eylül 2020 Salı, 13:44

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, bugün yapılan TSK’daki FETÖ operasyonu üzerine açıklamada bulundu.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 53 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kripto FETÖ’cüler konusunda canlı yayında siyasi tartışma yaşayan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, bugün yapılan TSK’daki FETÖ operasyonu üzerine açıklamada bulundu.

İsim vermeden Soylu ile yaşadığı krizi hatırlatan Metiner, “Demek ki neymiş, devletin kılcal damarlarında hala FETÖ’cüler varmış” dedi.

Metiner’in açıklaması şöyle:

“Dikkat... Gözaltına alınan FETÖ’cülerden biri İlçe Jandarma Komutanı... Ayrıca başka muvazzaflar da var... Demek ki neymiş, devletin kılcal damarlarında hala FETÖ’cüler varmış... İzmir Başsavcımızı yürekten kutluyorum...”

NE OLMUŞTU?

Mehmet Metiner, CNN Türk'te katıldığı programda 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söylemişt. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanarak Metiner'e tepki göstermişti.

İkili arasındaki tartışma daha sonra sosyal medyaya taşınmış, Metiner, Soylu'nun 'Bakara Sureli' sözlerine "Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz. O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamire ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Resmi danışmanlarınız ve trollerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor. Kibir, kalbi bozar" diye cevap vermişti.



